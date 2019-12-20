НАБУ и САП сообщили экс-нардепу Полякову о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина",

"В пятницу, 20 декабря 2019 года, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено еще одному (уже третьему) народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за съем жилья в столице. Кроме того, указанному екс-депутату инкриминируется совершение еще одного преступления - а именно внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы", - сообщает пресс-служба САП.

Как стало известно агентству речь идет о народном депутате VIII созыва от "Народного форонта" Максиме Полякове.

Как установило следствие, экс-нардеп с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве, но продолжал получать компенсацию за якобы оплату номера в гостинице "Киев". За период с февраля 2018 года по август 2019 года он получил 367 тыс. грн выплат.

Также было установлено, что экс-депутат в декларации за 2016 год сознательно не указал приобретение квартиры стоимостью 10,91 млн грн и дорогостоящих предметов быта. В декларации за 2017 год бывший нардеп не указал 5,24 млн грн доходов и 5,19 млн грн расходов в связи с приобретением квартиры.

Экс-депутату инкриминируют ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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