Зеленский по телефону обсудил с президентом Польши Дудой санкции против РФ и транзит газа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандской формате в Париже 9 декабря.
Зеленский поблагодарил Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.
Президенты уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.
Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.
Зеленский и Дуда затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год.