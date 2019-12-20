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20.12.19 19:23

Бывший российский узник Литвинов назвал имена людей, которые его похитили

Бывший политзаключенный Сергей Литвинов назвал имена людей, похитивших его из Тарасовской больницы Ростовской области РФ летом 2014 года.

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Об этом он рассказал автору материала "Из колхозника - в "каратели" и обратно: история бывшего узника Кремля Сергея Литвинова" на Цензор.НЕТ.

По словам Литвинова, в августе 2014 года у него возник абсцесс зуба. Фельдшер в селе Камышном на Луганщине (подконтрольная Украине территория. – Ред.) не смог ему помочь, и мужчина отправился лечиться в Тарасовскую больницу, расположенную в Ростовской области.

"В эту больницу поступило трое "ополченцев". Дадонов, Заболотный и Бережной - их фамилии. Они ко мне приставали каждый раз, как я выходил покурить. Как-то они меня спросили: "Ты референдум проводил?" Говорю: "Я никакой референдум не проводил, он мне не нужен. Я кормлю семью, а в политику я не лезу", - рассказал Литвинов.

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Позже один из боевиков позвонил Павлу Арефьеву, на тот момент – оперуполномоченному отдела уголовного розыска Луганского горуправления МВД.

Тот с десятком человек подъехал к больнице, похитил Сергея Литвинова и отвез его к озеру. Там из него пытались выбить признание убийствах.

"Меня из машины вытащили за ногу. Они достали электрическую катушку, достали канистру воды, чтобы облить тело. Когда тебя обливают водой и пускают ток, тебя подкидывает так, что ты все скажешь.... Потом они достали ножи из чехлов. Начали протыкать мне кожу на спине. Я кричал от боли. Они направляли на меня камеру. Я говорил, что ничего не знаю и я не "каратель", - вспоминает Литвинов.

Данные МВД РФ и украинского сайта "Миротворец" подтверждают пребывание Дадонова, Заболотного и Бережного в больнице Тарасовского района в тот же период, когда там лечился Сергей Литвинов.

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Кроме того, по данным МВД РФ, двое из них - Заболотный и Бережной, попали в Тарасовскую больницу после переправы с несколькими десятками "ополченцев" через Северский Донец на территорию России. Им пришлось отступать с хутора Кружиловка Станично-Луганского района после боя с силами Национальной гвардии Украины.

После пыток в лесу боевики передали Сергея Литвинова российским силовикам. Те сначала обвинили его в военных преступлениях, позжа обвинения были переквалифицировано на бандитизм.

Российский суд приговорил Сергея Литвинова к 8,5 годам заключения. Летом 2019 года его передали Украине и отправили в колонию в Харьковской области. 12 июля президент Владимир Зеленский помиловал Литвинова.

Полностью историю Сергея Литвинова можно прочитать здесь.

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