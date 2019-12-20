На Донетчине задержан капитан патрульной полиции, вымогавший у коллеги 1 тыс. долл взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 16 декабря 2019 года, 36-летний капитан полиции потребовал у 23-летней полицейской взятку в сумме 1 000 долларов за непривлечение ее к дисциплинарной ответственности и увольнение с работы за возможное непристойное поведение в общественном месте.

17 декабря полицейский получил 25 тыс. грн за не увольнение женщины из органов Национальной полиции.

20 декабря в ходе передачи второй части взятки в размере 2 тыс. грн за непривлечение полицейской к дисциплинарной ответственности и начисление премии злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля. ФОТО

В ходе проведения обыска у него обнаружены и изъяты денежные средства, полученные преступным путем и вещество похожее на "каннабис".

Решается вопрос о уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности.

Смотрите: На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР. ФОТО