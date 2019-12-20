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20.12.19 20:25

СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского

Служба безопасности Украины выразила руководству ПриватБанка недовольство тем, что государственное финучреждение судится с бывшим владельцам банка (Игорем Коломойскимо и Геннадием Боголюбовым) в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой, и просит на будущее без получения такого "предварительного согласования "воздержаться от представления новых таких исков.

СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на письмо от 17 декабря 2019 за подписью заместителя председателя СБУ Владимира Горбенко.

"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведения банка до неплатежеспособности", - говорится в письме.

В СБУ подчеркнули, что необходимо "обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительном согласовании исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами".

"С учетом указанных норм действующего законодательства, подачи исков в международных арбитражей может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Приватбанк инициировал новый судебный процесс против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Израиле. В судебных исках национализирован банк будет пытаться взыскать около 600 млн долларов.

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