Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.12.19 20:49

Правительство направило 46 млн грн на выплату долгов по зарплате медикам в регионах, - Гончарук

Глава правительства назвал этот шаг "вынужденной помощью местным властям".

гончарук

Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о нем в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство направило 46 млн грн в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам. Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов", - написал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что решение еще должен утвердить Бюджетный комитет.

Читайте также: Бастующие медики перекрыли трассу "Киев-Чоп" на въезде в Дубно. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100