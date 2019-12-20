Украина и Россия подписали документ о транзите газа, - "Газпром"

Об этом заявил руководитель российской компании "Газпром" Алексей Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований", - сказал он.

Текст документа был согласован накануне на трехсторонних консультациях в Берлине.

Срок действующего контракта на транзит газа истекает 31 декабря.

Как сообщалось, накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.

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Переговоры проходили 19 декабря при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Также в них приняли участие руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

В пятницу, 20 декабря, очередной раунд газовых переговоров проходит в Минске. В них принимают участие министр энергетики Украины Алексей Оржель и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

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