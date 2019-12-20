Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка. В настоящее время конфликт исчерпан, - Нацполиция о суде над Кузьменко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева

В сообщении отмечается: "Сегодня в Апелляционном суде должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение об избрании меры пресечения подозреваемой в совершении уголовного преступления. Из-за того, что на заседание не явились отдельные участники процесса, председательствующий принял решение перенести заседание.

Однако, подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемого. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям.

Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания".





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20 декабря заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.

В 14:30 прокуроры приехали в суд, но заседание так и не началось.

Напомним, что 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".