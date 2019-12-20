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20.12.19 21:55

Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук

В закрытии игорных заведений задействованы 715 мобильных групп.

Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен", - написал он.

Глава правительства отметил, что решения Кабмина выполняются незамедлительно.

"Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. По поручению Президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители", - добавил он.

"Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие", - подытожил Гончарук.

Полицейские закрыли более 5300 игорных заведений, изъяли оборудования на 50 млн гривен, - Гончарук 01

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Ранее сообщалось, что полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

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