Приглашение от Джулиани я получил от моего подчиненного, который знал Фруман и Парнаса, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Луценко отметил: "Приглашение посетить Джулиани я получил от одного из моих подчиненных, регионального прокурора, который знал Фрумана и Парнаса. Меня приглашал лично Джулиани, с которым я был знаком ранее. Фруман и Парнас были на встрече, Джулиани, сказал "если будут потребности, будете общаться между собой".

Также экс-генпрокурор подчеркнул: "Никаких документов (Джулиани, - ред) я не передавал никогда. Ни одного документа с подписью или без я не передавал. Я только показывал некоторую информацию, которую позволил мне следователь".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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