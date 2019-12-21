Россия выплатит $3 млрд долга перед Нафтогазом деньгами, - Ермак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в сегодняшних переговорах в Минске.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и буудем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража ", - сообщил Ермак.

Он добавил, что выплата долга Газпрома состоится деньгами. Отметим, что ранее обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами Газпрома, которые арестовали по требованию Нафтогаза в Европе.

Он отметил, что подробнее о договоренности о газе можно будет узнать во время пресс-брифинга в Офисе президента. Его запланировали на 21 декабря.

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