Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Антоненко Дмитрий Круговой, информирует Цензор.НЕТ.

Адвокат отмечает, что содержание в ИВС не должно превышать 3 суток, затем подозреваемый должен доставляться в СИЗО.

Круговой также сообщил, что Антоненко до сих пор не дали свидания с женой. По его мнению, это способ давления, чтобы затавить давать показания.

"Это вероятно, такой способ давления для принуждения давать показания. Мы будем их давать, но всему свое время. Следствие 3,5 года не смогло найти мотивы и доводы, а от нас хотят, чтобы мы вспомнили, что Андрей делал в то время", - написал он.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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