После пожара в одесском колледже из ГСЧС уволен начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Федорчак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба регионального управления ГСЧС.

Генерал-майор службы гражданской защиты, начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак уволен из службы гражданской защиты.

Также освобожден от занимаемой должности заместитель начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предварительная причина пожара в Одесском колледже - возгорание электропроводки или бытовых приборов, – Нацполиция. ВИДЕО

Приказом ГСЧС Украины от 20 декабря на должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области назначен полковник Вадим Шулюк.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Читайте: В ГСЧС Одесской области пытались уничтожить документы по проверке колледжа, в котором произошел пожар, - СБУ