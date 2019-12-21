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21.12.19 01:25

Открытие рынка земли было частью программы Зеленского и избиратели его поддержали, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что открытие рынка земли было в предвыборной программе президента. Поэтому все, кто голосовал за Зеленского, поддержали эту реформу.

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Об этом Стефанчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый из нас должен учиться быть собственником. Наша задача - сделать все, чтобы каждый украинец почувствовал себя ответственным за свою собственность, общество, страну. Ответственности учатся и она начинается с элементарного уровня - почувствовать себя владельцем на земле", - сказал первый вице-спикер Рады

Он напомнил, что право собственности включает три полномочия - владение, пользование и распоряжение.

Смотрите: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

"18 лет у нас нет права распоряжения землей, потому что был введен мораторий . Поэтому мы сегодня хотим восстановить историческую справедливость и можем сделать вместе то, что было сделано в 1861 году, - отменить крепостное право на землю", - отметил Стефанчук.

По его словам, пункт об открытии рынка земли есть в программе действующего президента - таким образом избиратели, которые проголосовали за Зеленского, поддержали это решение.

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