Россия в Совбезе ООН заблокировала предоставление гуманитарной помощи Сирии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Резолюция, подготовленная Германией, Бельгией и Кувейтом, дала бы возможность осуществлять трансграничные поставки гуманитарной помощи в течение следующего года из двух пунктов в Турции и одного - в Ираке.

Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заблокировала это предложение вместе с Китаем.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт назвала позицию России и Китая "бездумной, безответственной и жестокой". По словам Крафт, Совбез продолжит до 10 января работу над разрешением гуманитарного кризиса в Сирии.

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Ранее помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что без трансграничной гуманитарной операции миллионы сирийцев останутся без помощи.

"Это обусловит резкий рост голода и болезней, что приведет к гибели, страданиям и миграции – в том числе за границу – людей, уже переживших невероятную трагедию из-за конфликта, который длится почти девять лет".

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