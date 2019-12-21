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21.12.19 07:42

Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.

Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Четыре обстрела позиций украинских военных зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия; неподалеку от Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов; рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Крымского - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Невельское, Славное, Каменка, шахта Бутовка, Васильевка.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия", - говорится в сообщении.

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"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован 01
Враг за сутки 10 раз нарушил перемирие, применив лазерное оружие: ранен боец, еще один травмирован 02

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