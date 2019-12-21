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21.12.19 08:58

Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2"

Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн для Украины и санкции против "Северного потока-2"

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп в пятницу вечером подписал ежегодный закон об оборонной политике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Белого дома поставил подпись под документом в торжественной обстановке на авиабазе "Эндрюс" близ Вашингтона, где обычно базируется президентский самолет. При этом Трамп отметил, что документ обеспечивает финансирование космических сил США, а также определенные социальные меры для американских военных, в частности 12-недельный декретный отпуск.

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Закон, который выделяет на оборонные нужды США $738 млрд, предусматривает 300 миллионов долларов военной помощи Украине. Отдельным разделом в нем прописаны санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

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