Швейцарская компания Allseas остановила участие в строительстве "Северного потока-2"

Об этом фирма сообщила на своем сайте в ночь на субботу, 21 декабря, сразу после вступления в силу закона об американских санкциях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как следует из сообщения, компания приостановила свою деятельность по укладке трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В Allseas также ждут указаний, содержащих "необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США".

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.