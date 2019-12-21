Комиссия Кабмина назвала основную версию пожара в одесском колледже: возгорание бытового электрооборудования

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная версия пожара - возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Отсюда пожар распространился на другие этажи, а люди не могли эвакуироваться, так как один из выходов был закрыт", - написал он.

По словам Гончарука, это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требования пожарной безопасности, предусмотренные законодательством: "Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования".

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Премьер также отметил, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным в том числе и из-за ряда пробелов в законодательстве.

"Министерство образования и науки является основателем колледжа, но не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. Из-за моратория на проверки, который действовал почти 4 года, ГСЧС не проводила проверки этого учебного заведения с 2014 года (зданию колледжа 105 лет!). И за неустранения выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный - 170 грн", - рассказал Гончарук.

Таким образом, правительственная комиссия рекомендует:

- разработать законопроекты по усилению административной ответственности за нарушение пожарной безопасности;

- внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательства предусматривать в бюджетах всех уровней обязательные отчисления на мероприятия противопожарной безопасности;

- ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности;

- внедрить проверку состояния содержания зданий (путей эвакуации, средств пожаротушения, содержание электросетей и т.п.) на законодательном уровне, а также проверку соблюдения пожарной безопасности в учебных заведениях, дополнительных инструктажей, внеплановых тренировок по эвакуации.

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.



