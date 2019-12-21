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21.12.19 12:06

Усиление санкций против "Северного потока-2" - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствует решение Соединенных Штатов усилить санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Видим общую волю республиканцев и демократов. Это также знак для всех - когда действуем вместе, тогда мы в безопасности", - отметил Яценюк.

Политик напомнил, что правительство Украины, которое он возглавлял в 2014-2016 годах, было главным инициатором масштабных международных усилий для противодействия планам России провести газовую оккупацию Европы.

"Очень важно, чтобы нынешнее правительство сумело соблюсти нашей грамотной политики и действовал строго в пользу национальных интересов", - подчеркнул Яценюк.

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"Сомнительные компромиссы с Москвой приносят только вред, убытки и позор. Действуйте, как действовали мы. Не идите на уступки врагу. Держите позиции, и мы победим", - подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".

Усиление санкций против Северного потока-2 - общая воля республиканцев и демократов США, - Яценюк 01

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