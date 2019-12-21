Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.12.19 12:38

Автобус с пассажирами обстреляли во Львове

Неизвестный выстрелил по автобусу из пневматического оружия. Пострадавших нет. Полиция разыскивает стрелка.

Автобус с пассажирами обстреляли во Львове

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 21 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что около 7.35 на проспекте Красной Калины во Львове в пассажирский автобус был произведен выстрел", - сказано в сообщении.

На место тут же прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что выстрел выстрел был произведен из пневматического оружия. Шарик попал в боковое окно автобуса.

"Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника, решается вопрос правовой квалификации события", - добавили в полиции.

Читайте также: Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100