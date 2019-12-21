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21.12.19 14:06

"Громадське" начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой

С 22 декабря председателем общественной организации "Громадське телебачення" стала Юлия Банковая. Решение было принято Программным советом организации во время ежегодного планового заседания.

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Об этом сообщает пресс-служба "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Юлия Банковая – одна из основательниц "Громадського", шеф-редактор и ведущая программы "Нині вже".

До этого организацию 4 года возглавляла Наталья Гуменюк. Теперь она будет исполнять обязанности заместителя главного редактора по партнерству и продолжит свою журналистскую деятельность на "Громадськом".

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"На Громадськом важные изменения. Большая ответственность (но также и большая честь) работать здесь. Ведь мы строим независимое от олигархов и политиков медиа, которым управляем сами", - прокомментировал назначение Банковой журналист "Громадського" Богдан Кутепов.

Громадське начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой 01

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