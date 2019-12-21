"Громадське" начинает борьбу с олигархами под руководством Банковой

Об этом сообщает пресс-служба "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Юлия Банковая – одна из основательниц "Громадського", шеф-редактор и ведущая программы "Нині вже".

До этого организацию 4 года возглавляла Наталья Гуменюк. Теперь она будет исполнять обязанности заместителя главного редактора по партнерству и продолжит свою журналистскую деятельность на "Громадськом".

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"На Громадськом важные изменения. Большая ответственность (но также и большая честь) работать здесь. Ведь мы строим независимое от олигархов и политиков медиа, которым управляем сами", - прокомментировал назначение Банковой журналист "Громадського" Богдан Кутепов.