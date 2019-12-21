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21.12.19 15:06

Бывшему "оппоблоковцу" Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил экс-народному депутату VIII-го созыва и бывшему министру промышленной политики Дмитрию Колесникову залог в размере 750 тыс. грн. Колесникова подозревают в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве.

Бывшему "оппоблоковцу" Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"21 декабря следователь судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс грн", - сказано в сообщении.

Помимо этого, на Дмитрия Колесникова возложили обязанности сообщать детективам об изменении места своего жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт на хранение детективу.

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Если он нарушит одну из этих обязанностей, суд может применить более жесткую меру пресечения.

Напомним, 17 декабря детективы НАБУ сообщили Дмитрию Колесникову о подозрении. Ему инкриминируют незаконное получение 738 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице "Киев".

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