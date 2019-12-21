Баканов вручил госнаграды двоим спецназовцам и правоохранителю-ветерану. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам ЦСО "А" СБУ и ветерану правоохранительных органов Сергею Кравченко медали "За воинскую службу Украине". Награждение состоялось в соответствии с Указом Президента Украины №741/2019 О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защитника Украины", - сказано в сообщении.

Сергей Кравченко вместе с украинской контрразведкой в 2014 году предотвратил похищение тяжелой военной техники с ГП "Харьковский бронетанковый завод", отметили в СБУ. Технику хотели украсть и использовать ее для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

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