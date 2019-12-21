Оккупанты готовятся пустить поезд по Керченскому мосту: в Азовском проливе перекрыли движение судов

Информация об этом размещена на сайте Министерства транспорта России, сообщает Цензор.НЕТ.

"В период с 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста", - сказано в сообщении.

Российское информагентство "Интерфакс" анонсирует, что на следующей неделе по Керченскому мосту будет запущено железнодорожное сообщение. "Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин", - отмечают в агентстве.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, В августе-сентябре выросла продолжительность задержания при заходе в Керченский пролив украинских судов: при входе в Азовское море в 2,4 раза, при выходе из него в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.

В конце ноября 2018 года тогдашний глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия фактически заблокировала украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.

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