Трамп объявил о создании Космических войск

Об этом американский лидер заявил во время церемонии подписания военного бюджета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется "Космические силы"", - сказал Трамп.

"На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности американское превосходство в космосе абсолютно необходимо. Мы лидируем, но недостаточно, но очень скоро мы будем лидировать. Космические силы помогут нам сдерживать агрессию и контролировать высшие позиции", - добавил он.

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Президент США также заявил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят $40 миллионов. В состав Космических сил войдут около 16 000 военнослужащих и гражданских лиц.