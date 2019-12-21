Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории Украины продолжаются. "Мобильные группы полиции осуществляют постоянный мониторинг и готовы реагировать на попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность", - отмечается в сообщении.

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Всего с начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц другого компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривен.

По фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по спецлинии "102" поступило 14 сообщений граждан о незаконной деятельности игровых автоматов. По результатам выезда нарядов полиции и следственно-оперативных групп на места происшествия по трем адресам полицейские задокументировали противоправную деятельность, в других случаях - информация не подтвердилась.

"Полицейские обращаются ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, сообщайте на линию 102 для оперативного реагирования на такие события", - говорится в сообщении.

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Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 21 декабря сообщил, что в Украине прекращена деятельность 5300 игорных заведений.