Подписанный и хорошо сбалансированный, - Шефчович о газовом договоре Украины и РФ

Об этом написал вице-президент Еврокомиссии Шефчович в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Прорыв на трехсторонних газовых переговорах сделан окончательно. Рад иметь подписанное и хорошо сбалансированное соглашение, которое является важным для обеспечения непрерывного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня победил", - написал Шефчович.

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Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

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