Минветеранов анонсировало изменение подхода к реабилитации бойцов

Об этом, как сообщает пресс-служба Минветеранов, заявила глава ведомства Оксана Коляда, передает Цензор.НЕТ.

"Мы меняем сам подход к предоставлению услуг. Мы создаем собственную систему реабилитационных центров для ветеранов войны и запускаем три профильных центра. В одном из них, который функционирует на базе "Лесной поляны", будет создан тренинговый центр для тех, кто работает с ветеранами и их близкими. Также центр семейной реабилитации в Клевани и центр в Цыблях. У этих учреждений есть свои направления работы и они развивают их. Кроме того, мы хотим сделать качественный аудит тех услуг, которые оказываются в областных госпиталях ветеранов", - рассказала министр ветеранов.

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По ее словам, каждый госпиталь ветеранов войны в рамках медицинской реформы должен бороться за своего клиента.

"По мнению самих ветеранов, в настоящее время некоторые госпитали не способны предоставлять услуги по реабилитации: не имеют оборудования, профильного персонала и других возможностей. Ведомство и ветераны будут сами определять субъектов предоставления услуг. Это позволит создать здоровую конкуренцию среди руководителей госпиталей в борьбе за клиентов, а следовательно активно работать над уровнем предоставления услуг", - отметила Коляда.