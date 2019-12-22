Непогода может привести к нарушению или прекращению движения транспорта на дорогах Карпат, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

"По данным Украинского гидрометцентра, 22 декабря ночью в Закарпатской области, в течение 23-24 декабря в западных областях - значительные дожди; в Карпатах - порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье - 25-28 м/с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - указано в сообщении.

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Спасатели предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.