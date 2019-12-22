Строительство "Северного потока-2" останавливается из-за отсутствия необходимых кораблей, - S&Р Global

Об этом сообщает S&Р Global, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после отказа швейцарской компании Allseas продолжить строительство из-за санкций, утвержденных в США, у России возникла проблема с трубоукладкой.

Корабль "Фортуна", который мог бы продолжить строить "Северный поток-2", не может использовать в территориальных водах Дании. Этот корабль имеет необходимое оборудование и потенциально мог бы достроить трубопровод, однако выданное Данией разрешение на строительство трубопровода предусматривает, что корабли должны иметь систему динамического позиционирования, которой у "Фортуны" нет.

Единственный российский корабль, который мог бы продолжить строительство "Северного потока-2" не боясь санкций США - судно "Академик Черский". Этот корабль россияне использовали для прокладки трубопроводов в арктических водах. Однако пока судно находится на Дальнем Востока России, а для того, чтобы продолжить строительство "Северного потока-2" в водах Дании ему нужно будет плыть около 2 месяцев.

Читайте также: Санкции против "Северного потока-2" начинают действовать немедленно, - минфин США

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.