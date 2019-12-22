Уже через час после телефонной беседы с Зеленским Трамп заблокировал военную помощь Украине, - Bloomberg

Об этом со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые документы свидетельствуют о том, что президент Дональд Трамп за месяц до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским интересовался деталями американской военной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц до разговора лидеров стран по запросу Трампа, Департамент бюджета и управления сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

Кроме того, согласно опубликованным документам, военная помощь Украине была заблокирована Дональдом Трампом примерно через час после разговора с президентом Украины в конце июля.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.