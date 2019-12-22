Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции. ВИДЕО

Об этом он заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Если вы знаете о существовании зала игровых автоматов, который прячется, и этого не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам", - сказал Гончарук.
Премьер-министр попросил писать о работающих залах игровых автоматов в соцсетях Кабмина и местным управлениям Нацполиции.
Также Гончарук добавил, что игровые автоматы должны полностью исчезнуть в Украине к концу 2019 года.
По информации правительства, в стране работало около 8 тысяч подпольных казино, за два дня полиции удалось закрыть более 5 тысяч таких заведений.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.