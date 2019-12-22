Взрыв газа в многоэтажке во Львове, есть пострадавший

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"В г. Львове по ул. Шевченко, 60, в квартире на 12 этаже двенадцатиэтажного жилого дома (Шевченковский район) произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения", - сказано в сообщении.

В ОГА подчеркнули, что мужчина самостоятельно настраивал газовый котел.

"В квартире повреждены 3 окна, входные двери и наружная облицовка. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ОГА.

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