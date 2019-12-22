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22.12.19 13:59

В зоне ООС ранен боец, оккупанты полчаса обстреливали Крымское и Пески, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. Ранен украинский боец.

война,ато,оос

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитниках н.п. Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса. Также противник с 10.40 до 11.25 от оккупированного н.п. Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что из-за обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный мобильный госпиталь.

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"Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - подытожил спикер.

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