Зеленский подписал закон о совместительстве помощников нардепов

Обэтом свидетельствует информация на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Перед этим Верховная Рада приняла проект закона за основу и в целом – решение поддержал 321 народный депутат на заседании 3 декабря.

Документ вносит изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы.

На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства относительно передачи другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Данное положение также распространяется на работников секретариатов спикера Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, сотрудников секретариатов депутатских фракций и групп.

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