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22.12.19 16:02

Государственные АЭС перевели на малую мощность, чтобы обеспечить работу частных СЭС и ВЕС по "драконовскому" тарифу, - Герус

Сегодня ночью было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор.

андрей,герус

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, причиной является низкое потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке "зеленых" производителей.

Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси (1,3 грн) отсутствует, добавляет Герус.

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"Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе тарифом 3-5 грн за кВт/час. Уже сейчас понятно, что весной это будет повторяться в масштабах в разы больших. Это государственная политика? Есть еще где-то в мире такое?" - пишет Герус.

Государственные АЭС перевели на малую мощность, чтобы обеспечить работу частных СЭС и ВЕС по драконовскому тарифу, - Герус 01

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