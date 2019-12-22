Женщина, выгуливавшая собак в районе полицейского стрельбища в Николаеве, получила ранение в шею

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не получили", - сообщили в полиции.

Производство начали по ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Решается вопрос о передаче производства в ГБР. В деле назначили несколько медицинских экспертиз.

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