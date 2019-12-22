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22.12.19 17:35

Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда

На счета Государственного фонда поддержки молодежного жилищного строительства поступили средства, предусмотренные на программы обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц.

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Об этом министр социальной по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО Оксана Коляда сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что министр развития общин и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счета Госмолодежьжилье поступили. Я благодарю нашу команду в правительстве за непреклонную позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", - написала она.

Коляда также поблагодарила министра финансов Оксану Маркарову, главу правительства Алексея Гончарука и Алену Бабак.

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Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября принял решение направить 200 млн грн на программу, с помощью которой ветераны и вынужденные переселенцы могут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. Из этих средств 100 млн грн предусмотрено для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн - для кредитования внутренне перемещенных лиц.

Получены деньги на жилищные программы для ветеранов и переселенцев, - Коляда 01

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