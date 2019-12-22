ГРУшник тренировал членов российской ЧВК, воевавших на Донбассе, - СМИ

Об пишет российское издание "Коммерсантъ", информирует Цензор.НЕТ.

Об участии сотрудника ГРУ Карабана в деятельности ЧВК стало известно из материалов уголовного дела, которое против членов "Е.Н.О.Т. корп." возбудили за кражи, разбой, вымогательство и бандитизм.

"Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны. По их словам, Белка проводил с "енотами" тренировки по рукопашному бою, но они были довольно редкими, так как он нечасто появлялся в столичном регионе. Служил Белка где-то в Нижнем Новгороде примерно до 2017 года. При этом неоднократно помогал "енотам", когда они выезжали в "гуманитарные командировки" в Донбасс", - пишет "Коммерсантъ".

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Издание отмечает, что большинство членов "Е.Н.О.Т. корп." сейчас содержатся под стражей. Их адвокаты, обжалуя меры пресечения, никогда не указывали на связь Карабана с силовыми структурами.