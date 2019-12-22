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22.12.19 18:22

Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам - с разрешения правительства, - СМИ

В октябре 2019 года исполнилось 5 лет ПАО "Укрзализныця", которое было образовано путем слияния всех предприятий железнодорожного транспорта. И ровно столько же лет государственное предприятие не платит многомиллионные долги кредиторам, среди которых банковские учреждения и поставщики.

укрзализныця,уз

Речь об этом идет в аналитической статье, опубликованной в издании "Зеркало недели", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сводным передаточным актам "Укрзализныци" от 6 августа 2015 года, общий размер кредитной задолженности предприятий железнодорожного транспорта составляет более 17,553 млрд грн, из которых долги ГП "Донецкая железная дорога" - почти 3,578 млрд грн.

Реформирование судебной системы и формирование нового состава Верховного Суда возродили надежды кредиторов на урегулирование патовой ситуации.

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Так, в деле №812/1149/16 Верховный Суд выразил позицию, что информация из Единого государственного реестра юридических лиц о том, что ПАО "Укрзализныця" является правопреемником ГП "Донецкая железная дорога", считается достаточной для подтверждения такого факта.

Рассмотрение дела Большой палатой Верховного Суда состоится 24 декабря 2019 года.

Больше о ситуации вокруг "Укрзализныци", - в материале "Железный аргумент".

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