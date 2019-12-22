"Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета. ФОТО

В акции приняли участие более 50 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Они принесли с собой плакаты с надписями "Власть, не фабрикуй дела, а наполняй казну государства!", "Свободу Юлии Кузьменко!", "Руки прочь от бойцов и волонтеров!".

По словам участников мероприятия, они не верят в вину подозреваемых, считают доказательства против них недостаточны, а также требуют объективного расследования.

"Яна Дугар - врач 25-й бригады десантно-штурмовой войск, лучший медик бригады, была награждена. Я знаю, что три месяца назад, когда у нее в части состоялся первый обыск, она даже не знала, кто такой Шеремет и когда его убили ... На месте этих людей может оказаться каждый из нас", - сказала волонтер Александра Каладжиева.

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"Мы пересекались с ними на благотворительных концертах в Торецком, Красногоровке. Я хочу сказать, что мы собрались здесь за правду. Шесть лет назад мы вышли на Майдан с главным лозунгом - свобода, правда, справедливость. Эти три слова - драгоценные для нас всех", - отметила волонтер Елена Лучко.

Участники также говорили о том, что Днепр, который стал городом наиболее масштабного волонтерского сообщества, с наибольшим количеством добровольцев, мобилизованных, раненых и погибших на войне, "не имеет молчать".

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.