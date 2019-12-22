Успехами в международных судах мы побеждаем Россию с ее враньем и фейковыми новостями, - Порошенко

Об этом в своем видеопоздравлении напомнил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Поздравляю с Днем дипломата нашу большую дипломатическую семью, к которой я имею честь принадлежать как бывший министр иностранных дел и как пятый президент Украины, который конституционно отвечает за внешнюю политику", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, дипломатам необходимо осознавать свою роль и в подписании Соглашения об ассоциации включительно с углубленной и всеобъемлющей Зоной свободной торговли, и в подписании Соглашения о сотрудничестве с ЕС, участии украинской делегации в заседании Совета ЕС, мощной санкционной поддержке Украины в борьбе против РФ как страны-агрессора, закреплении движения к полноценному членству в ЕС и НАТО в украинской Конституции, успехах в международных судах, где Украина привлекает РФ к ответственности.

"Это яркая демонстрация того, что сила права и сила правды побеждает право силы, право лжи, право фейковых новостей, на которые очень рассчитывала Российская Федерация", - заявил Порошенко.

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Также он принял участие в мемориальном мероприятии, посвященном первому министру иностранных дел Украинского государства Александру Шульгину на Терещенковской, 9, в Киеве.







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