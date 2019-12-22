Начальник КП и директор фирмы перечислили около полумиллиона бюджетных гривен за невыполненные работы, - полиция Полтавщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и экс-директором одного из столичных обществ. Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служащие перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена.

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Мужчинам инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Своими незаконными действиями экс-служащие нанесли государственному бюджету материальный ущерб на сумму около 500 000 гривен. Продолжаются следственные действия.

Сейчас в рамках уголовного производства полиция изучает вопрос о возможности привлечения к ответственности и других должностных лиц. Есть объективные основания считать, что они своими действиями могли причинить вполне вероятный вред экологии Полтавской области.