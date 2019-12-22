В Украине вступил в силу закон о беспрепятственном доступе Красного Креста к заключенным

21 декабря документ опубликован в "Голосе Украины", информирует Цензор.НЕТ. Он дополняет закон "О предварительном заключении" таким абзацем: "Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности, в случаях и в соответствии с условиями Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны с сообщением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".

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Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напоминаем, 12 декабря Верховная Рада одобрила законопроект, открывающий беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного креста ко взятым под стражу. "За" проголосовали 335 народных депутатов.