Всех удерживаемых РФ украинцев надо объединить в "группу заключенных Кремля" и не прекращать работу по их освобождению, - Сенцов

Об этом написал Олег Сенцов в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялась полезная встреча с бывшими политзаключенными, семьями тех, кто еще за решеткой, активистами и госслужащими. Благодарность Игорю Котелянцу за то, что собрал нас всех в Ветеран Хабе. Поддерживаю его предложение общественной стратегии "До последнего" по отношению к нашим пленным, которые до сих пор находятся в руках врага. Нам надо говорить о них всех, объединив в единую группу заключенных Кремля: и военных, и политзаключенных, и активистов, и крымских татар. И пока последний из этого списка не окажется на свободе, не прекращать работу по их освобождению", - написал Сенцов.

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Он отметил, что во время встречи он познакомился со многими новыми людьми и услышал их проблемы.

"Как никто не хочет вернуть Костенко захваченную квартиру его пропавшего отца, как сына Выговского не переводят в нужную ему школу, а кому-то не выплачивают денежную помощь от государства. Проблем много, но главная в том, что наши ребята до сих пор там", - написал Сенцов.

Напомним, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.

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