Лавров пообещал, что РФ будет "побуждать" своих наемников на Донбассе к выполнению решений ТКГ

Он озвучил свое мнение в эфире российского "Первого канала" 22 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Так, он заявил, что задержка обмена удерживаемыми лицами происходит из-за того, что не все списки на обмен пленными взаимно подтверждены.

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"Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона. Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - заявил Лавров.

Глава ведомства также выразил убежденность, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменений в отношениях между Украиной и РФ.

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь. В частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - отметил Лавров.

Напомним, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

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Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.