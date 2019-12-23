Адвокат Кузьменко Добош опроверг подозрение следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом адвокат другой подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, одно из доказательств, на котором основывается обвинение, - сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Руки прочь от бойцов и волонтеров": в Днепре прошла акция в защиту подозреваемых в убийстве Шеремета. ФОТО

На обнародованном адвокатом видео о блокаде Крыма виден человек в толстовке с принтом, как у Антоненко. Однако лицо этого мужчины не похоже на подозреваемого.

Также смотрите: "Белыми нитками": на Майдане проходит музыкальный марафон в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ФОТОрепортаж











Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого по делу Шеремета Антоненко содержат в ИВС и не дают свиданий с женой, чтобы заставить давать показания, - адвокат Круговой

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.