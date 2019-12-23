Лидеры нормандской четверки могли бы изменить минские соглашения, надо лишь желание, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в интервью "Укринформу".

"Если четыре лидера опять бы собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять Минск когда угодно", - сказал Пристайко.

Это, по его убеждению, могло бы помочь разблокировать некоторые принципиальные вещи. Соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма.

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Среди проблемных вопросов он назвал пункт о границе, формулировка о передаче под контроль которой Украины является не совсем понятной. Киев пытается достичь взаимопонимания с Москвой, ведь "если серьезно говорить о выборах, придется адаптировать пункт о границе".

"Наверное, такая амбивалентность и неясность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", - отметил дипломат.