Установлены, но не все "процессуально очищены", - Лавров рассказал о новом "препятствии" для обмена пленными

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире российского "Первого канала".

"Когда они все эти годы составляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны по обе стороны как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять", - сказал Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорили, что "эти люди установлены, списки есть, значит, мы их поменяем".

"Теперь в Контактной группы появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие для того, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - убежден Лавров.

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Напомним, 18 декабря в Минске прошло первое после саммита "нормандской четверки" заседание Трехсторонней контактной группы. Делегации должны были достичь договоренностей по обмену пленными, но Россия и поддерживаемые ею представители группировок "ЛНР" и "ДНР" настаивали на гарантиях и механизмах "юридического очистки" своих кандидатов на списки для обмена.

Представитель группировки "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что до сих пор "не очищены" освобожденные в ходе предварительного обмена 2017 года - то есть с них в Украине не сняли судимость, поэтому нужны гарантии для нового обмена. В итоге на заседании 18 декабря конкретных договоренностей по обмену не достигли.

В тот же день, 18 декабря, Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода сообщила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 250 человек.

27 декабря 2017 на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.